بعد وفاة سمير الإسكندراني.. تامر أمين: بنفتكر الناس لما تموت.. وأنا غلطان ..فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على وفاة المطرب سمير الاسكندراني قائلا "إحنا بنفتكر الناس بعد ما تموت، وبنفضل ناسينهم وهما عايشين، ونفتكرهم بعد وفاتهم".





وأضاف تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، " الفنان القدير كان محترما، وقيمة كبيرة، وهو حي يرزق، وكان من الضروري تكريمه وهو حي كي يشعر بتقدير الجميع لعمله الوطني ومشواره الفني الكبير".





وتابع "ألوم نفسي في البداية ثم ألوم الجميع، أنا غلطان لأني خلال السنوات الأخيرة لم نتحدث عن سمير الإسكندراني بعدما ابتعد عن الساحة والأضواء".





وأعرب الإعلامي عن حزنه، قائلًا "أنا زعلان من نقابة الموسيقيين لأنه كان من الضروري ان تقوم بتكريمه في حياته".





وأضاف "كان من الضروري أن يشعر سمير الإسكندراني بحب الناس والتقدير الكبير له وهو حي يرزق".