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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم بلاغا ضد الخطيب وكهربا.. إصابة قوية لـ نجم الأهلي أمام أسوان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:22 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالآتي..



رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، فكرة من بعض رجال الأعمال المحسوبة على القلعة الحمراء بتحمل جزء من فارق عرض الأهلي عما يطلبه رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق بهدف العودة من جديد.


استنكر مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، قرار الأهلي ضد شريف إكرامي، متسائلًا "لماذا حدث هذا مع ابن الأهلي ولم يحدث مع أحمد فتحي حتي الآن رغم أن الأهلي هو من أخطر إكرامي بالرحيل بينما كان يحاول التجديد لفتحي لكنه لم يرحل حتى الآن ومن الممكن أن يشارك في مباريات أفريقيا؟" .


قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، تحمل تكاليف معسكري فريقي حرس الحدود والإسماعيلي قبل مباراة كل منهما أمام المصري التي لم يتمكن من أدائهما لظروف إصابة عدد من لاعبي المصري بـ كورونا.



سيطرت حالة من الغضب على مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، والجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، بسبب تجاهل النادي المصري شكرهم لمسؤولي النادي خلال البيان الذي خرج موجها الشكر للاندية التي ساندت النادي البورسعيدي في أزمتهم وإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.


استقبل أمس الاتحاد المصري لكرة القدم وفدا من النادي المصري لشرح ملابسات ما أدى إلى عدم تمكن النادي من أداء مباراته أمام الإسماعيلي في موعدها المقرر، حيث قدم النادي المصري ما يثبت أن عدد الحالات الإيجابية بين لاعبي الفريق الأول تجاوز 10 لاعبين.



تعرض محمود متولي مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لإصابة فى مباراة فريقه امام أسوان فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات السابوع العشرون من الدوري المصري الممتاز .




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