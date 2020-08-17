AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لم تحدث بالتاريخ.. بهاء أبو شقة: مجلس النواب أنجز أكثر من 500 اتفاقية ومشروع قانون

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:35 م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس أنجز في فصل الانعقاد على مدى الخمس أعوام الماضية ما يزيد على 500 اتفاقية ومشروع قانون، موضحا أن هذا الرقم يعد قياسيًا وغير مسبوق لأي مجلس نيابي على مدار المجالس النيابية في مصر. 

وأضاف "أبو شقة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، أنه طبقا للمادة 151 من الدستور أي اتفاقية دولية يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع عليها؛ تُعرض بعد ذلك على مجلس النواب للموافقة ليقوم الرئيس بالتصديق عليها.

وتابع أن الاتفاقية التي وقعها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة تمت الموافقة عليها في اللجنة التشريعية والدستورية، وأنه عقب موافقة مجلس النواب على الاتفاقية ستعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها لتصبح اتفاقية ملزمة طبقا لقواعد القانون الدولي.

وتابع «الاتفاقية بين مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية ليس ترسيمها»، متابعا «لا توجد أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وطريقة إقراره تخضع لمجلس النواب». 

وأشار إلى أنه طبقا للدستور 2014 أصبحت كافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات يتعين أن تعرض على مجلس النواب والاتفاقيات والمعاهدات ليست من أعمال السيادة طبعا للدستور المصري». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان الليبي يعلن دعمه لاتفاق الحدود بين إيطاليا واليونان

أبو شقة: أنجزنا 800 قانون منذ بداية دور الانعقاد بالبرلمان فى عام 2016

بعد اتفاقية مصر واليونان.. خارجية النواب: صفعة جديدة على وجه تركيا والدول الداعمة للإرهاب

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

مصر ترد على تركيا: أنقرة اعترضت على اتفاقنا مع اليونان دون معرفة تفاصيله

البحرين ترحب بتوقيع مصر واليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين

ترشيحاتنا

كل أنواع الفيتامينات.. أفضل 4 مشروبات تقوي المناعة

شاهد.. التموين تكشف أسباب تقليص حجم رغيف الخبز 20 جراما

طائرة ترامب الرئاسية تنجو من اصطدام فوق واشنطن

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

الأوقاف: لا قرار بعودة صلاة الجمعة حتى الآن.. والأمر بيد مجلس الوزراء

وزير التعليم العالي: الفيروسات التنفسية لديها القدرة على التحور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل البيض ضار على صحة مرضى الكوليسترول؟.. اعرف الحقيقة

بالأحضان .. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد

تاتو وبنطلون ممزق.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد