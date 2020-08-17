لم تحدث بالتاريخ.. بهاء أبو شقة: مجلس النواب أنجز أكثر من 500 اتفاقية ومشروع قانون

أكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس أنجز في فصل الانعقاد على مدى الخمس أعوام الماضية ما يزيد على 500 اتفاقية ومشروع قانون، موضحا أن هذا الرقم يعد قياسيًا وغير مسبوق لأي مجلس نيابي على مدار المجالس النيابية في مصر.





وأضاف "أبو شقة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، أنه طبقا للمادة 151 من الدستور أي اتفاقية دولية يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع عليها؛ تُعرض بعد ذلك على مجلس النواب للموافقة ليقوم الرئيس بالتصديق عليها.





وتابع أن الاتفاقية التي وقعها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة تمت الموافقة عليها في اللجنة التشريعية والدستورية، وأنه عقب موافقة مجلس النواب على الاتفاقية ستعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها لتصبح اتفاقية ملزمة طبقا لقواعد القانون الدولي.



