اليوم ..رئيس جامعة عين شمس يشارك في ويبينار علمي دولي حول أزمة كورونا

تنظم سفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة الهندية نيودلهي، مناظرة علمية بتقنية الفيديو كونفرانس ( ويبينار) ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة من صباح اليوم الثلاثاء .





ويحاضر في هذه الحلقة النقاشية العلمية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور رانديب جوليرا عميد معهد AIIMS للعلوم الطبية بالهند.





يدور النقاش حول تبادل خبرات الجانبين فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19. و كيفية مواجهة أية موجات قد تظهر للفيروس و آليات تعامل كلا الدولتين في مواجهة الأزمة.





ولحضور النقاش عبر تقنية الفيديو كونفرانس يرجى التسجيل عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVJcrqN6J3KMMeEeplWqpCY93HuDxisdP0ZLRZYDE2C3-m-w/viewform?usp=sf_link



