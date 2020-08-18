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تعليم

اليوم ..رئيس جامعة عين شمس يشارك في ويبينار علمي دولي حول أزمة كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تنظم سفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة الهندية نيودلهي، مناظرة علمية بتقنية الفيديو كونفرانس ( ويبينار) ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة من صباح اليوم الثلاثاء . 

ويحاضر في هذه الحلقة النقاشية العلمية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور رانديب  جوليرا عميد معهد AIIMS للعلوم الطبية بالهند.

يدور النقاش حول تبادل خبرات الجانبين فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19. و كيفية مواجهة أية موجات قد تظهر للفيروس و آليات تعامل كلا الدولتين في مواجهة الأزمة. 

ولحضور النقاش عبر تقنية الفيديو كونفرانس يرجى التسجيل عبر الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVJcrqN6J3KMMeEeplWqpCY93HuDxisdP0ZLRZYDE2C3-m-w/viewform?usp=sf_link

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