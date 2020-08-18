ماذا قال زاهي حواس عن عمر الشريف والأميرة ديانا والكاتب أحمد رجب؟.. شاهد

علق وزير الأثار الأسبق الدكتور زاهي حواس على صورة الفنان العالمي الراحل عمر الشريف وقال لن أنساه لحظة لأنه شخص لن يتكرر، مؤكدا أنه كان يحب مصر حبا غير عادى وافتقده حتى هذه اللحظة.





وأضاف حواس خلال لقاء مع برنامج كل يوم عبر فضائية أون، أن الكاتب الصحفي أحمد رجب كان مفكرا عظيما، وكنت أتواصل معه كل يوم بمكالمة الساعة 5 وكتبت عنه الكثير.





وتابع وزير الأثار الأسبق، أن هناك مصورا صحفيا التقط 36 صورة خلال لقاء جمعني بـ ا لأميرة ديا نا، مؤكدا أنه عندما ماتت بكيت عليها بكاء لم أبكه على أى شخص آخر، وصدمت من الطريقة التى ماتت بها.





وأشار حواس إلى أن ما قام به فاروق حسني فى الثقافة طوال 22 عاما سيجعل التاريخ يسجل اسمه بحروف من ذهب.



