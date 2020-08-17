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فن

بفستان زفاف.. هنادي مهنا تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:35 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة هنادى مهنا صور من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهرت هنادى مهنا فى الصور بفستان زفاف من أحدث جلسة تصوير.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين "قمر - ما شاء الله - منورة - جمالك".

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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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