بفستان زفاف.. هنادي مهنا تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة هنادى مهنا صور من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وظهرت هنادى مهنا فى الصور بفستان زفاف من أحدث جلسة تصوير.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين "قمر - ما شاء الله - منورة - جمالك".
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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.
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