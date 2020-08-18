AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بعد جدل كبير.. لجنة برلمانية توافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات على أذون الخزانة والسندات.. ووزير المالية: القانون لا يمس أصحاب المعاشات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:14 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
موازنة البرلمان توافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات على أذون الخزانة والسندات
جدل في البرلمان بسبب إعفاء 50% من عوائد أذون الخزانة والسندات للتأمين الاجتماعى
وزير المالية: القانون يستهدف تعزيز موارد الدولة


وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وتنص المادة الأولى على إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص.

وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن اللجنة قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا مساس بأموال ومستحقات أصحاب المعاشات، قائلا: "الدولة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة الأموال التى يحصلون عليها وذلك فى إطار توجيهات رئاسية، وان إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل لن يؤثر على أصحاب المعاشات من قريب أو من بعيد".

وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جدلا واسعا بشأن الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، والتى تقضى بإعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن.

وأشار وزير المالية إلى أن هذا المشروع بقانون يستهدف تعزيز موارد الدولة، لافتا إلى أن انضباط المالية العامة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها هى ضمانة لصرف أموال ومستحقات أصحاب المعاشات وزيادتها، قائلا: "وزير المالية بكرة مش هيبقى موجود ومصر باقية، وما نفعله الآن لأجل مصر، الفاقد الضريبى هذا العام بلغ 34 مليار جنيه بسبب الإعفاءات".

كما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون لا تمت لمستحقات أصحاب المعاشات بأى صلة، قائلا: "الخزانة العامة هى المسئول الأول عن أموال أصحاب المعاشات وليس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولو الهيئة رصيدها صفر أموال المعاشات وزيادتها هى مسئولية الخزانة العامة، وبالتالى أى ربط بين القانون وأموال ومستحقات أصحاب المعاشات هو أمر مرفوض تماما".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنشاء وحدة لمتابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات

أبرزها رسوم 100 جنيه على راديو السيارات.. وخصم 1% من رواتب الموظفين.. خطة البرلمان تقر 4 مشروعات بقوانين

لمواجهة تداعيات كورونا.. النواب يقر خصم 1% من رواتب الموظفين.. 0.5% من المعاشات.. عبد العال: لم نسرح العاملين كغيرنا.. ووزير المالية: الأجور والمعاشات كانت ستزيد لولا الفيروس

تصل لـ 10%.. ننشر الصيغة النهائية لقانون الضريبة على الدخل

مجلس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب لدراستها

وزير المالية: لا مساس بأموال ومستحقات أصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

حمدى فتحي يوجه رسالة دعم لمحمود متولى.. شاهد

الطفل المعتدى عليه بأسوان يفجر مفاجأة فى واقعة إلقائه بـ"عجانة فرن"

ميدو يكشف خطة فايلر لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

آخرهن فيفى عبده.. موجة من الهجوم الشرس على النجمات بسبب إطلالاتهن الصيفية الجريئة

نقابة الموسيقيين تحيل أحمد سعد للتحقيق وترفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش.. تفاصيل

ميدو: إحالة رئيس المصري البورسعيدي للجنة الانضباط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها

ترامب يؤكد بقاؤه في السلطة لـ4 سنوات أخرى.. وكورونا "اختبار من الله" ويصف مؤيديه بالفاشيين

قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية.. صور