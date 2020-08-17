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رياضة

أخبار الأهلي.. ثلاثية لفريق الكرة أمام أسوان.. كواليس إصابة متولي الخطيرة.. ومرتضى منصور يخضع للتحقيق أمام النواب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:31 م
محمود متولي
محمود متولي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الأثنين مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ضيفه أسوان بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز.


تعرض محمود متولي مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لإصابة فى مباراة فريقه امام أسوان فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات السابوع العشرون من الدوري المصري الممتاز .


أكد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، أنه بريء فيما أسند إليه من تهم في فيديو سب الخطيب والنادي الأهلي.


وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قائلا "الخلوق والمحترم الكابتن محمود الخطيب الذي أمتعنا على مدار سنوات طويلة".


تسود حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي قبل مواجهة أسوان اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020  بسبب موقف الثلاثي على معلول ومحمد هانى وأحمد فتحى عن مواجهة الزمالك المقبلة.


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل.


يخضع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي فحص طبي دقيق بعد مواجهة اسوان التي تقام حاليًا ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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