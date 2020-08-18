رصف الطريق مطلب أهالى قرية الزهيرى فى محافظة الدقهلية

ناشد المواطن أحمد صابر الزهيرى، من أهالى قرية الزهيرى بنى عبيد فى محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين رصف الطريق فى القرية لتسهيل الحركة والتنقل على المواطنين.









ويطالب فى رسالته برصف الطريق المؤدى للقرية حوالى 4 كم من عزبة صبرى ناشد إلى الزهيرى فى الدقهلية، خاصة أنه يعانى من التكسر والتعرج وصعوبة السير عليه سواء من المواطنين أو السيارات، كما طالب بالمحافظة بالتدخل لرفع المعاناة عن الأهالى، خاصة انتقال المرضى من مكان لآخر ومرورهم بهذا الطريق المتهالك.









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