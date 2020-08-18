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بين الناس

رصف الطريق مطلب أهالى قرية الزهيرى فى محافظة الدقهلية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد صابر الزهيرى، من أهالى قرية الزهيرى بنى عبيد فى محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين رصف الطريق فى القرية لتسهيل الحركة والتنقل على المواطنين.


ويطالب فى رسالته برصف الطريق المؤدى للقرية حوالى 4 كم من عزبة صبرى ناشد إلى الزهيرى فى الدقهلية، خاصة أنه يعانى من التكسر والتعرج وصعوبة السير عليه سواء من المواطنين أو السيارات، كما طالب بالمحافظة بالتدخل لرفع المعاناة عن الأهالى، خاصة انتقال المرضى من مكان لآخر ومرورهم بهذا الطريق المتهالك.


للتواصل مع القارئ: 01094393329


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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