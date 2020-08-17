الأوقاف: لا قرار بعودة صلاة الجمعة حتى الآن.. والأمر بيد مجلس الوزراء

وفي سياق آخر، كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة القادمة بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري ، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة ،









كما أعلنت وزارة الأوقاف، أنها ستحتفل بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .





وأشارت إلى أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام .