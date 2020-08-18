ربنا مخلقش حد كامل.. لاعب منتخب مصر لقصار القامة يكشف تفاصيل قصة حبه وزواجه من شقيقة زميله

كشف عبد الرحمن محمد لاعب منتخب مصر لقصار القامة، تفاصيل زواجه من منار مسعد.





وقال عبد الرحمن محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" ربنا كرمنا بكتب الكتاب واصريت على إجراء فرح حتى ولو كان فرح صغير يقتصر على الأهل فقط بسبب ازمة كورونا".





وأضاف عبد الرحمن محمد:" أنا لاعب في منتخب مصر لقصار القامة وشقيق زوجتي زميل لي في المنتخب وكانت تحضر التدريبات وبدات أتواصل معها إلى أن تزوجتها".





وتابع عبد الرحمن محمد:" استطيع التعامل في الحياة بطبيعتي ودرست بشكل جيد وأعمل في مجال محترم "، مضيفا:" لو قعدت في البيت مش هعرف اعيش ولازم انزل حتى لو تعرضت للتنمر".





وأكمل :"ربنا مخلقش حد كامل وانا مستمر في حياتي بشكل طبيعي " مضيفا:" عايز أنشر فكرة تواجد قصار القامة وقدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ".