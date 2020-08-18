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توك شو

ربنا مخلقش حد كامل.. لاعب منتخب مصر لقصار القامة يكشف تفاصيل قصة حبه وزواجه من شقيقة زميله

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشف عبد الرحمن محمد لاعب منتخب مصر لقصار القامة، تفاصيل زواجه من منار مسعد.

وقال عبد الرحمن محمد في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  ربنا كرمنا بكتب الكتاب واصريت على إجراء فرح حتى ولو كان فرح صغير يقتصر على الأهل فقط بسبب ازمة كورونا".

وأضاف عبد الرحمن محمد:"  أنا لاعب في منتخب مصر لقصار القامة وشقيق زوجتي زميل لي في المنتخب وكانت تحضر التدريبات وبدات أتواصل معها إلى أن تزوجتها".

وتابع عبد الرحمن محمد:"  استطيع التعامل في الحياة بطبيعتي ودرست بشكل جيد وأعمل في مجال محترم "، مضيفا:"  لو قعدت في البيت مش هعرف اعيش  ولازم انزل حتى لو تعرضت للتنمر".

وأكمل :"ربنا مخلقش حد كامل وانا مستمر في حياتي بشكل طبيعي " مضيفا:"  عايز أنشر فكرة تواجد قصار القامة وقدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ".
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