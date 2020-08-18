النواب يوافق مبدئيا على إعادة تنظيم هيئة الأوقاف.. ومختار جمعة: نصيب الهيئة كان أقل من 400 مليون سنويا ولا يكفي مرتبات العاملين.. و 800 مليون جنيه لتحسين أوضاع الأئمة

مبدئيا ..البرلمان يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

‎مختار جمعة: الباب مفتوح لتلقي طلبات التصالح في التعدي على أراضي الأوقاف

مختار جمعة: ثقة الشعب المصري في الأوقاف كبيرة جدا













وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك فى مجموعه مع إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه الى جلسة مقبلة.





وأوضح تقرير اللجنة الدينية بالبرلمان بشأن مشروع القانون، بأن مشروع القانون يأتى بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.





وجاء المشروع فى مواد إصداره ليتضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.





كما جاء مشروع القانون فى 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن يكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.









وجاءت مواد القانون لتحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التى حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعى، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضى الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.





كما فصّلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفى مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.





وشملت الاختصاصات، شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدًا، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها فى تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.





من جانبه، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الباب لازال مفتوحا أمام تلقى طلبات التصالح فى التعدى على أراضى الأوقاف.





وقال الوزير: "ليس لدينا قوة للإخلاء، والداخلية لا تتحرك إلا وفقا لأحكام قضائية ودراسات أمنية، وفتحنا باب التصالح وبنفتحه تانى وتالت ورابع وخامس لأى حد جاد، ولو قادر تشترى تمليك تعالى اشترى الأرض بالتقسيط، أى حد هيشترى على 3 سنوات هيدفع 50% مقدم وبدون فوائد".

وأكد وزير الأوقاف، أن ثقة المواطنين بدأت تبنى من جديد فى مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه يتم إنفاق نحو 800 مليون جنيه سنويا لتحسين أوضاع الأئمة، فضلا عن إطلاق مشروعات استثمارية واجتماعية، موضحا أنه نتيجة ذلك تم تسجيل 37 وقفا جديدا، قائلا: "الشعب المصرى بخير وسيظل بخير والثقة بنيت من جديد فى مؤسسات الدولة".





ولفت جمعة إلى أن مشروع صكوك الأضاحى حقق فى أول عام نحو 32 مليون جنيه، وهذا العام رغم أزمة كورونا الوزارة جمعت 114 مليون جنيه صكوك أضاحى فى حوالى شهر تقريبا، مضيفا: "الآن هناك 1200 طن لحوم يتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظين".





وأشار، إلى أن نصيب هيئة الأوقاف كان لا يفى بمرتبات العاملين بالهيئة وكان أقل من 400 مليون سنويا، أما هذا العام فقد حققت الهيئة 1.5 مليار جنيه صافى أرباح واستثمارات،





وقال: "حصة الهيئة كافية وحققت فائض 13 مليون جنيه، وتم توجيه 50 مليون جنيه للعمالة المنتظمة، و100 مليون جنيه سكن بالوجه القبلى، وهناك أبعاد اجتماعية وتم تسليم 4920 شقة إسكان اجتماع مشيرا إلى أن هناك أكاديمية الأوقاف لتأهيل الدعاة لا يوجد بحجمها فى العالم كله، ولدينا مشروع رؤية للفكر المستنير، وهناك 50 ألف نسخة تم بيعها فى قضايا التجديد.





وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن ثقة الشعب المصري في وزارة الأوقاف كبيرة جدا، وانعكست في تسجيل 37 وقفا جديدا العام الماضي، والمساهمة في صكوك الأضاحي خلال شهر واحد هذا العام بمبلغ 114 مليون جنيه، حيث تحولت هذه الصكوك إلى 1200 طن لحوم يتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين.



