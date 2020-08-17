رئيس هيئة الأنفاق السابق يوضح الثمن الحقيقي لتذكرة المترو ..فيديو

قال اللواء إسماعيل نجدي، رئيس هيئة الأنفاق السابق، إن الخدمات المقدمة في المترو أقل من الأسعار المعلنة.





وأضاف اللواء إسماعيل نجدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن زيادة أسعار المترو تستهدف رفع الجودة والكفاءة.





وتابع رئيس هيئة الأنفاق السابق، أن الرئيس السيسي نوه بأنه لا يجب تزويد سعر ثمن تذكرة المترو إلا بعد تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.





وأوضح اللواء إسماعيل نجدي، أن السعر الحقيقي لتذكرة المترو يقترب من 26 جنيها قبل دعمها.





وأشار إلي أن 4 ملايين مواطن يستخدمون المترو يوميا كوسيلة مواصلات أساسية لهم، موضحا أن ليس جميعهم يستخدمون تذكرة فئة الـ 10 جنيهات.