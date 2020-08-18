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بين الناس

نجوى تشكو توقف بطاقة التموين بسبب امتلاك سيارة على غير الحقيقة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت السيدة نجوى محمد محمد عيد، من أهالى الحلمية الجديدة شارع محمد شاكر حارة النظارة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة التموين من شهر يونيه  2019، بسبب امتلاك سيارة موديل 2002.

وتقول فى رسالتها: إن السيارة تم بيعها، مطالبة بإعادة العمل ببطاقة التموين للحصول على الدعم وإعانتها على المعيشة الصعبة، لصرف التموين والخبز المدعم، وأنها تقدمت بعدد من التظلمات دون جدوى، والسيرة التى كنا نمتلكها موديل قديم وتم بيعها، وقدمت ما يثبت ذلك، وأرجو النظر فى شكوتى للحصول على الدعم التموينى.

التواصل مع القارئة 01111686753
الرقم القومى 25701120101938
بطاقة التموين  101003679722

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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