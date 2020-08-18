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رياضة

ميدو يكشف خطة فايلر لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:20 ص
الاهلي واسوان
الاهلي واسوان
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محمد رشاد
كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق خطة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي خلال مواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتوقع ميدو عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه على شاشة قناة النهار أن يدفع فايلر بجونيور أجاي في مركز رأس الحربة الصريح أمام الزمالك.

وقال ميدو: "فايلر يجهز أجاي من وجهة نظري للدفع به كرأس حربة أمام الزمالك فهو يريد تكرار سيناريو مباراة السوبر التي أقيمت على ملعب برج العرب والتي شهدت على تألق أجاي".

واختتم حديثه قائلا: "أي فريق كبير قادر على الفوز على الأهلي في وجود محمود متولي وأيمن أشرف بسبب ضعف الثنائي على مستوى سرعة التغطية، ولكن الثنائي مناسب جدا في حالة استحواذ الأهلي ولكن عند مواجهة فريق كبير مثل الوداد أو الزمالك يجب الدفع بياسر إبراهيم لكونه يمتلك السرعة التي تجعله قادرا على التغطية".
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