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شقيق أحد ضحايا عقار قصر النيل: هناك من قام بإزالة بعض حوائط العقار قبل الانهيار

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف أحمد عبد الله عبد الحافظ، شقيق أحد ضحايا عقار شارع قصر النيل، عن انه يمتلك صور تؤكد وجود شبهة فى حادث انهيار العقار، موضحًا أن لديه مستندات تكشف قيام إحدى الشركات العاملة بالعقار بإزالة بعض الحوائط فى الدور "الثانى والثالث"،وتابع:" أنا لم أقول أنهم متعمدين أن يدمروا العقار ولكن هذا الأمر يستدعى التحقيق".

وأضاف "عبد الحافظ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ ثلاث أيام وهو ينتظر أمام العقار المنكوب انتظارًا لاستخراج جثة شقيقة "كرم"، لافتًا إلى أنه تسلمها اليوم ويعمل على إنهاء تصاريح الدفن.

ولفت "عبد الحافظ"، إلى أن شقيقه يعمل منذ 20 عامًا فى أحد مكاتب المحاماة بالعقار ويبيت فيه، كونه غير متزوج، وتابع:"هو كان حابب المكان والشغل".

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