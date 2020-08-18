خوفا من الأمراض.. شكوى من تراكم القمامة فى شارع قناة السويس بمحرم بك الإسكندرية

استغاث المواطن حسن السيد سعيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وتراكمها فى شارع قناة السويس بمحرم بك فى الإسكندرية.









ويقول فى رسالته: "نعانى من انتشار القمامة وتراكمها فى شارع قناة السويس بمحرم بك فى الإسكندرية، مما أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة، والخوف من العدوى بالأمراض"، مطالبا برفعها وتنظيف الطريق وتطهيره رأفة بصحة الأهالى.









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