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بين الناس

خوفا من الأمراض.. شكوى من تراكم القمامة فى شارع قناة السويس بمحرم بك الإسكندرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن حسن السيد سعيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وتراكمها فى شارع قناة السويس بمحرم بك فى الإسكندرية.


ويقول فى رسالته: "نعانى من انتشار القمامة وتراكمها فى شارع قناة السويس بمحرم بك فى الإسكندرية، مما أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة، والخوف من العدوى بالأمراض"، مطالبا برفعها وتنظيف الطريق وتطهيره رأفة بصحة الأهالى.


للتواصل مع القارئ: 01112609200


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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