وزير قطاع الأعمال: مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر.. فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن مصر وقعت مع احدى الشركات الصينية الكبرى مذكرة تفاهم لتقديم دراسات جدوى للبحث فى توقيع اتفاقيات حول تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر .





وأضاف هشام أنور خلال مداخلته الهاتفية التى أجراها لبرنامج "علشانك يا بلادى" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،أنه ومن المفترض انتهاء تلك المذكرة خلال شهر سبتمبر القادم، منوها الى أهمية تلك الاتفاقية فى تطوير المصانع المصرية وزيادة عملية الانتاج الى 50 الف عربية .





وأشار الى أننا نحتاج لصناعة سيارة عملية بها كل الامكانيات المتاحة بسيارات البنزين، موضحا ان الشحنة الواحدة لتلك السيارة تصل لمدى 400كم بقوة تصل الى 150 حصان .



