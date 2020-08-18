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توك شو

وزير قطاع الأعمال: مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:01 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
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قسم التوك شو
قال هشام  توفيق وزير قطاع الأعمال، إن مصر وقعت مع احدى الشركات الصينية الكبرى مذكرة تفاهم لتقديم دراسات جدوى للبحث فى توقيع اتفاقيات حول تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر .

 وأضاف هشام أنور خلال مداخلته الهاتفية التى أجراها لبرنامج "علشانك يا بلادى" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،أنه ومن المفترض انتهاء تلك المذكرة خلال شهر سبتمبر القادم، منوها الى أهمية تلك الاتفاقية فى تطوير المصانع المصرية وزيادة عملية الانتاج الى 50 الف عربية . 

وأشار الى أننا نحتاج لصناعة سيارة عملية بها كل الامكانيات المتاحة بسيارات البنزين، موضحا ان الشحنة الواحدة لتلك السيارة تصل لمدى 400كم بقوة تصل الى 150 حصان .

 وأكد الوزير على ان بحلول منتصف عام 2021 ، سنصل الى طاقة 500 ألف طن من الحديد التسليحى، كما افتتاح المشغل الجديد بطاقة 10 الاف طن بعد توقيع الاتفاقيات التى تنظرها الوزارة . وتابع : مازال مشروع الدلتا متأثرا بتوابع كورونا، لعدم وصول الخبراء الصينين وبدا عملية التشغيل التجارى بدلا من التشغيل التجريبى .
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