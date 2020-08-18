ياسر عبد الرؤوف عن الضغوط على الحكام: وصلت الاستاد قبل 5 دقائق فقط لإدارة مباراة الزمالك ‏وسموحة في 2011

روى الحكم السابق ياسر عبدالرؤوف ملابساته خلال مشواره التحكيمي ‏في الدوري المصري؛ مؤكدا أن هناك ضغوط نفسية ‏وجماهيرية قد تؤثر على قرارات التحكيم في الدوري.‏





وقال عبدالرؤوف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "لم أحصل على كفايتي من النوم في ليلة ‏مباراة الزمالك وسموحة في موسم 2011-2012، واتجهت بسيارتي بعد ‏الانتهاء من عملي الأصلي للسفر إلى الاسكندرية من أجل إدارة المباراة ‏ودخلت الاستاد قبل انطلاق المواجهة بـ 5 دقائق فقط".‏





وأكمل:" الزمالك أضاع فرص لا تضيع مطلقًا خلال هذه المباراة وسط ‏تألق رمزي صالح حارس سموحة، إلى أن سجل شيكابالا هدف الفوز مع ‏صافرة النهاية".‏