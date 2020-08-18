ياسر عبد الرؤوف عن الضغوط على الحكام: وصلت الاستاد قبل 5 دقائق فقط لإدارة مباراة الزمالك ‏وسموحة في 2011

روى الحكم السابق ياسر عبدالرؤوف ملابساته خلال مشواره التحكيمي في الدوري المصري؛ مؤكدا أن هناك ضغوط نفسية وجماهيرية قد تؤثر على قرارات التحكيم في الدوري.
وقال عبدالرؤوف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "لم أحصل على كفايتي من النوم في ليلة مباراة الزمالك وسموحة في موسم 2011-2012، واتجهت بسيارتي بعد الانتهاء من عملي الأصلي للسفر إلى الاسكندرية من أجل إدارة المباراة ودخلت الاستاد قبل انطلاق المواجهة بـ 5 دقائق فقط".
وأكمل:" الزمالك أضاع فرص لا تضيع مطلقًا خلال هذه المباراة وسط تألق رمزي صالح حارس سموحة، إلى أن سجل شيكابالا هدف الفوز مع صافرة النهاية".