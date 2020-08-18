انهيار السور الحديدى بترعة الجيزاوية فى طريق طهطا يثير فزع الأهالى

استغاث المواطن محمد النادى، المقيم فى مركز العياط، بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انهيار السور الحديدى القائم على ترعة الجيزاوية لحماية المارة.





ويقول فى شكواه : نشكو من انهيار السور الحديدى القائم على ترعة الجيزاوية لحماية المارة، وذلك نتيجة الهبوط أرضى بطريق طهطا مما يعرض حياة المارة للخطر ، مطالبا بضرورة إصلاح الهبوط الأرضى وتثبيت السور الحديدى.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



