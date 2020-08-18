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تامر أمين عن حفلات شواطئ الساحل الشمالي: لجنة مكافحة كورونا تقولنا ده صح ولا غلط

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:53 ص
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
عرض الإعلامي تامر أمين مقطع فيديو لحفلات وتجمعات كبيرة من الشباب في الساحل الشمالي وسط تجاهل تام لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وعلق تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلا :"  الحظر أثناء انتشار  فيروس كورونا كانت أمر صعب ولكن عندما نفتح الانشطة ونخفف الإجراءات الاحترازية  تدريجيا منفتحاش على البحري ".

 واضاف  :"  يتم إجراء حفلات يوميا في النهار على الشواطيء  في ظل تواجد أعداد كبيرة تفوق القدرة الاستيعابية التي حددها الدولة في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ". 

وتابع تامر امين:"  مش الحفلات ممنوعة حتى الآن ولا ايه ".

وأكمل:"  سؤالي للجنة العليا لمواجه فيروس كورونا هل ما يحدث في الساحل الشمالي من حفلات مناسب قولولنا صح ولا لأ ".
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