تامر أمين عن حفلات شواطئ الساحل الشمالي: لجنة مكافحة كورونا تقولنا ده صح ولا غلط

عرض الإعلامي تامر أمين مقطع فيديو لحفلات وتجمعات كبيرة من الشباب في الساحل الشمالي وسط تجاهل تام لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا





وعلق تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلا :" الحظر أثناء انتشار فيروس كورونا كانت أمر صعب ولكن عندما نفتح الانشطة ونخفف الإجراءات الاحترازية تدريجيا منفتحاش على البحري ".





واضاف :" يتم إجراء حفلات يوميا في النهار على الشواطيء في ظل تواجد أعداد كبيرة تفوق القدرة الاستيعابية التي حددها الدولة في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ".





وتابع تامر امين:" مش الحفلات ممنوعة حتى الآن ولا ايه ".





وأكمل:" سؤالي للجنة العليا لمواجه فيروس كورونا هل ما يحدث في الساحل الشمالي من حفلات مناسب قولولنا صح ولا لأ ".