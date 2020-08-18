بعد تحويله للتحقيق بسببها..أحمد سعد يغني أغنية "100 حساب" على الهواء..فيديو

قال الفنان أحمد سعد، إن أغنية 100 حساب تم عملها من قبل قرار وقف مطربي المهرجانات وتم تسجيلها قبل قرار الوقف.





وأضاف الفنان أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه لا يوجد تواصل بين نقابة المهن الموسيقية والمطربين.





وتابع سعد أن أغنيته مع حسن شاكوش كانت قبل قرار المهن الموسيقية بوقفة.





وأوضح أن الجمهور يحب مطربي المهرجانات، مشيرا إلي أنه مع قرار نقابة المهن الموسيقية لمواجهة الإسفاف الفني.





وأشار الفنان أحمد سعد إلي أن الارتقاء بمطربي المهرجانات يجب ان يأتي عن طريق الأعمال الفنية الجيدة.