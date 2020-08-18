مديريات أوقاف بـ8 محافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي

استقبلت الاثنين، مديريات الأوقاف بـ (الجيزة والبحيرة والسويس وبور سعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح) سيارات لحوم الأضاحي، بواقع 2 طن لكل محافظة و3 لمحافظة البحيرة ، وذلك لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي .





وفي السياق نفسه، قال المستشار التنفيذي لمحافظة بور سعيد اللواء محمد عامر، إن الدور الذي يقوم به معالي وزير الأوقاف في مشروع صكوك الأضاحي وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ، لهو دور اجتماعي وإنساني يعد إضافة جديدة لوزارة الأوقاف وتاريخها العريق.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.



