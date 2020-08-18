بعد إنقاذ المستشفى الميداني المصري ببيروت لـ شاب من الموت..تامر أمين: فرحان بتأثير بلدي

قال الإعلامي تامر أمين، إن المستشفى الميداني المصري في بيروت أنقذ شاب لبناني من الموت بعدما رفضت مستشفيات لبنان استقباله .
وعلق تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلا :" لما شفت اللقطة دي زعلت وفرحت ".
وأضاف :" زعلت لأني حزين على حال دولة لبنان الشقيق الذي يعاني في كل يوم خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت "، مضيفا:" انا فرحان بتأثير بلدي".
وعرض تامر امين مقطع فيديو، لشاب لبناني يقول «شاب رفضت مستشفيات لبنان استقباله لأنه لا يملك اموال، والمستشفى المصري استقبله وقدم له الرعاية الطبية بالمجان ومسؤولي المستشفى رفضوا تصويرهم أثناء تقديم الرعاية الطبية لشاب لبناني ".