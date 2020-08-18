بعد إنقاذ المستشفى الميداني المصري ببيروت لـ شاب من الموت..تامر أمين: فرحان بتأثير بلدي

وعلق تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلا :" لما شفت اللقطة دي زعلت وفرحت ".

وأضاف :" زعلت لأني حزين على حال دولة لبنان الشقيق الذي يعاني في كل يوم خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت "، مضيفا:" انا فرحان بتأثير بلدي".



