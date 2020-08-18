تقرير بالجارديان يكشف تفاصيل دور المخابرات البريطانية في انقلاب 1953 بإيران

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الاثنين، تقريرا ينشر لأول مرة عن دور بريطانيا في انقلاب عام 1953 بإيران، والذي أطاح برئيس الوزراء محمد مصدق، وأعاد الشاه إلى السلطة.





وتصف رواية ضابط الاستخبارات البريطانية " MI6 " الذي أدار العملية كيف استغرقت المخابرات البريطانية سنوات لإقناع الولايات المتحدة بالمشاركة في الانقلاب. في غضون ذلك ، جند MI6 وكلاء ورشوة أعضاء في البرلمان الإيراني بأوراق نقدية منقولة في علب بسكويت.





معا جند MI6 و CIA أخت الشاه رضا بهلوي في محاولة لإقناع الملك المتردد بدعم الانقلاب للإطاحة بمحمد مصدق. يتذكر نورمان داربيشير، رئيس محطة إم آي 6 في بلاد إيران بقبرص قائلا: "كانت الخطة ستشمل الاستيلاء على النقاط الرئيسية في المدينة من خلال الوحدات التي اعتقدنا أنها موالية للشاه ... الاستيلاء على محطة الراديو وما إلى ذلك ... الخطة الكلاسيكية". وقت الانقلاب. ترك دور بريطانيا في لحظة محورية في تاريخ إيران بصمة دائمة على التصورات الإيرانية لبريطانيا، لكن تفاصيل دور جواسيسها ظلت غامضة. قدم داربيشاير روايته للأحداث في مقابلة غير رسمية مع صانعي فيلم غرناطة تي في عام 1985 نهاية الإمبراطورية: إيران.





رفض الرجل الظهور أمام الكاميرا ، لذلك لم يتم استخدام المقابلة مباشرة في البرنامج. نُسي النص حتى أعيد اكتشافه في سياق البحث عن فيلم وثائقي جديد، Coup 53 ، من المقرر إصداره يوم الأربعاء ، في الذكرى 67 للانقلاب. سيتم تمثيل دور داربيشاير ، الذي توفي في عام 1993 ، من قبل رالف فينيس.





يقول تاجي أميراني، مدير انقلاب 53: "على الرغم من أنه كان سرًا مكشوفًا لعقود، إلا أن حكومة المملكة المتحدة لم تعترف رسميًا بدورها الأساسي في الانقلاب. العثور على نسخة داربيشاير يشبه العثور على مسدس الدخان "الدليل". إنه اكتشاف تاريخي ".

نُشر النص المكتوب على الآلة الكاتبة صباح يوم الاثنين من قبل أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.





عين الشاه الإيراني، محمد مصدق رئيسًا للوزراء في أبريل 1951 بعد أن حصل على دعم ساحق من مجلس النواب الإيراني. كان أحد الإجراءات الأولى لمصدق هو تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية (التي أصبحت فيما بعد شركة بريتيش بتروليوم)، مما أدى على الفور إلى أزمة في العلاقات البريطانية. ومع ذلك، بحسب ما ذكر داربيشاير، فإن السبب الرئيسي وراء رغبة المخابرات البريطانية في التخلص من مصدق هو أن جواسيس بريطانيا اعتقدوا أن حكومته، على الرغم من احتوائها على عضو واحد فقط من حزب توده الشيوعي، سيطغى عليها النفوذ السوفيتي في نهاية المطاف.









قال ضابط المخابرات البريطاني: "أنا أصدق ذلك حقًا لأن مصدق كان شخصية ضعيفة إلى حد ما، بمجرد حصولك على أعضاء مدربين تدريبًا عاليًا من الحزب الشيوعي، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا. لم نكن نشارك الرأي الأمريكي بأنه كان بمثابة حصن ضد الشيوعية ... كنا نظن أنه سيتم دفعه من قبل الشيوعيين على المدى الطويل ".





في عام 1951 ، أرسل نائب رئيس الوزراء البريطاني، أنتوني إيدن ، دون استشارة كبار مسؤوليه، الأكاديمي والجاسوس في زمن الحرب، روبرت زاينر ، لمحاولة الإطاحة بمصدق عن طريق رشوة أعضاء المجلس وغيرهم من الإيرانيين البارزين.





يقول داربيشاير "تم إنفاق مبالغ ضخمة من المال أعتقد أنه أنفق أكثر من مليون ونصف جنيه إسترليني ". فشلت محاولة زاينر وغادر البلاد ، تاركًا داربيشاير للتخطيط لبديل أكثر عنفًا ، والذي أصر على أنه انتهى بتكلفة أقل لحكومته. حيث كلف الانقلاب 700 ألف جنيه إسترليني.





في مرحلة أخرى من الاستعداد للانقلاب، تفاخر داربيشاير بأنه استخرج معلومات استخباراتية حيوية من قائد بالجيش الإيراني مقابل رطل من شاي ليبتون. وقال داربيشاير : "لم يمكن ممكن دخوله إلى بلاد فارس وحصلت عليه من أجله وهذا بالضبط ما دفعته له".

جند داربيشاير ثلاثة أشقاء من عائلة ثرية من عشاق بريطانيا، الراشديين، الذين كانت مهمتهم العثور على متآمرين آخرين، وإثارة الاضطرابات والعمل كقناة للشاه في طهران.





يقول داربيشاير: "لقد كانوا مفتونين بالتواصل مع البريطانيين وسعدوا بأخذ أموالنا مقابل شيء آمنوا به في أنفسهم. شعروا أن مصدق كان يمثل تهديدًا كبيرًا ". كما ادعى الجاسوس البريطاني الفضل في تجنيده فضل الله زاهدي، وهو لواء مؤيد للشاه لقيادة الانقلاب وأخذ مكان مصدق كرئيس للوزراء في نهاية المطاف. وقال داربيشاير: "الانقلاب يستند بالضرورة إلى استخدام القوة المسلحة". "زاهدي كان مناسبًا لأنه كان يتمتع بمكانة جيدة. كنا نعلم أن الشاه يثق به ".





توقفت مؤامرة داربيشاير في أكتوبر 1952 عندما قطع مصدق العلاقات مع المملكة المتحدة وطرد دبلوماسييها وجواسيسها. غادر داربيشاير وخططه للانقلاب في جيبه وقدمها إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في بيروت. لكن المخابرات الأمريكية لم تكن مهتمة بعد، ولم تكن قياد المخابرات البريطانية مستعدة للتحرك بدون الأمريكيين.

وأضاف داربيشاير: "في الأشهر الأولى من عام 1953، كنا نرتب ونخطط مع الراشديين واعتقدنا أن لدينا ما يكفي من الوحدات العسكرية لفعل شيء ما ، لكن لندن بدأت تشعر بالجمود... لم يتغير موقف الولايات المتحدة إلا بعد أن تولى دوايت أيزنهاور منصبه في يناير 1953. كان التحدي حينها هو إقناع الشاه الشاب عديم الخبرة والمتوتر بالانضمام إلى المؤامرة. فإذا لم يكن مستعدًا لتوقيع مراسيم إقالة مصدق وتعيين الزاهدي، فإن الانقلاب لن يثمر. في محاولة لإقناع الشاه، ذهب داربيشاير ونظيره في وكالة المخابرات المركزية، ستيفن ميد، إلى باريس لرؤية شقيقته "أشراف" لإقناعها بالسفر إلى طهران وطمأنة شقيقها أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جادتان بشأن المؤامرة او الانقلاب.





يقول داربيشاير: "لقد أوضحنا أننا سندفع النفقات ، وعندما وضعت عددًا كبيرًا من الملاحظات، تراجعت وقالت إنها ستضطر للذهاب إلى نيس لمدة أسبوع لتوضيح الأمور". "لقد كانت امرأة طائشة تمامًا وكان ستيف، الذي كان يتخيل أي شيء، يحبها."

اعترف داربيشاير بأنه دبر عملية اختطاف قائد شرطة مصدق، اللواء محمود أفشرتوس، في أبريل 1953 ، لكنه أصر على أنه لم يكن هناك نية لقتله - وهي جريمة أدت إلى عدم الاستقرار الذي أدى إلى الانقلاب.. ويضيف: " "حدث خطأ ما واحتجزوا افشرتوس في كهف .. وقد كان أفشرتوس غير حكيم بما يكفي لإبداء تعليقات مهينة حول الشاه، كان تحت حراسة ضابط شاب في الجيش، وأخرج الضابط الشاب مسدسًا وأطلق عليه النار. لم يكن ذلك جزءًا من برنامجنا على الإطلاق ولكن هكذا حدث ذلك ".









نجح الانقلاب في 19 أغسطس 1953.، وحوكم مصدق وظل قيد الإقامة الجبرية حتى وفاته بعد 14 عامًا. وبحسب داربيشاير، تم تحديد مصير مصدق منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه .. كانوا يريدون الإطاحة به بغض النظر عما إذا كان سيوقع اتفاقية لصالح البريطانيين أم لا".