نجم أسوان: سعيد بأدائي أمام الأهلي.. ورحلت عنه مجانا ..فيديو

أكد مصطفى البدري لاعب أسوان أن أحمد كشري المدير الفني للفريق منحه حريته الكاملة في مباراة الأهلي التي انتهت منذ قليل ضمن مباريات الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية.





وقال البدري خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" خضت مباراة الأهلي بحماس كبير، وكنت اسعى أن نقدم نتيجة إيجابية.





وتابع أن الأهلي تعاقد معه الموسم الماضي من أسوان في صفقة تبلغ 3 مليون جنيه ولكنه لم يتم تصعيده للفريق الأول نهائيا.





وأردف أن علاء ميهوب وعدلي القيعي هم أصحاب قرار التعاقد معه منذ أن كان في أسوان .



