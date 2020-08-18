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أخبار العالم

قصف إسرائيلي على أراض زراعية بمدينة رفح الفلسطينية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء عن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأراضي زراعية شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 

وكانت فضائية الغد، ذكرت أمس الإثنين عن تعرض شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، لقصف مدفعي إسرائيلي جديد. 

وغلظت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي الحصار على قطاع غزة عقب التصعيد الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلنت إسرائيل إغلاق سواحل قطاع غزة بشكل كامل أمام حركة الصيادين، وذلك ردا على إطلاق إطلاق قذيفتين من القطاع تجاه "غلاف غزة".

وذكر موقع "مكان" الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قرر إغلاق مساحة الصيد المسموح به في مياه البحر قبالة شواطئ غزة بشكل مطلق اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر. 
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