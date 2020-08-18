وليد فاروق: صندوق دعم ذوي الإعاقة يذلل لهم الصعاب

وأوضح فاروق أنه بعد ثورة 30 يونيو اتجهت الدولة المصرية متمثلة قيادتها السياسية بالتوجيه والتأكيد على رعاية الفئات المهمشة وفي قلبها ذوي الاعاقة من أجل إدماجهم في المجتمع المصري بشكل ايجابي وكانت هناك علامات فارقة لحماية حقوق ذوي الاعاقة اهمها الكوته التي وضعت لتمثلهم داخل مجلس النواب .





وهذا الأمر الذي دعي المجلس أن يناقش مشاكلهم برؤية مختلفة تسمح بفهم المعاناة الشديدة التي يعانوها في الشارع وعدم وجود عمل مناسب والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها ذوي الاعاقات بجانب استغلالهم سواء سياسيا او اجتماعيا مما يجعلهم في أشد الاحتياج للحماية والدعم

قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إنه يرحب بما قرره البرلمان المصري اخيرا بإنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة تحت رئاسة رئيس الوزراء وعضوية العديد من الوزراء وممثلين من ذوي الاعاقة نفسهم وبعض المهتمين بهم.وأكد وليد فاروق في تصريح لـ" صدى البلد " أن هذا الأمر يذلل الصعاب لذوي الإعاقة على كافة المستويات فهم من الفئات الاولي بالرعاية والدعم وأننا في انتظار التشغيل الفعلي للصندوق وإصدار اللوائح والقرارات الخاصة بالأمانة الفنية للصندوق وأتمنى أن يساهم الصندوق في رفع المعاناة عن كاهل ذوي الاعاقة وان نجد مبادرات تساعدهم على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.