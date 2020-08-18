حذرنا قبل كده ..مجدي عبدالغني يعلق على كثرة أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا

كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب وعضو اتحاد الكرة السابق عن إمكانية إلغاء بطولة الدوري المصري لهذا الموسم عقب زياد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية خاصة في فريق المصري البورسعيدي.





وقال مجدي عبد الغني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد " احنا حذرنا قبل كده من عودة الدوري المصري ..مش متفائل " مشددا ان الافضل كان بدأ دوري جديد عقب خوض فترة اعداد كافية للفرق خاصة وان التوقف دام لـ 5 اشهر.





وتابع أن أهم ما في الأمر هو صحة الانسان مشددا ان سواء كان ما حدث داخل فريق المصري كان نتيجة إهمال أم لا ولكن هناك لاعب في خطر وهو الأمر الهام مشددا ان الوقت الحالي ليس وقت حساب او معرفه من المخطىء.





وأكمل أن على الجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية و تطبيقها وعلى اتحاد الكرة ان يحرص على صحة اللاعبين وجميع العاملين في المجال الرياضي.