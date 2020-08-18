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رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف موعد عودة حسين الشحات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:39 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد رشاد
تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، عن مباراة أسوان التي أقيمت الإثنين على استاد القاهرة الدولي، وأيضًا قمة الزمالك المرتقبة يوم السبت المقبل.

وحقق الأهلي فوزًا على ضيفه الأسواني في لقاء اليوم بثلاثية دون رد، وصل بها للنقطة 56 معتليًا صدارة ترتيب الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عبر أثير الشباب والرياضة: "فوز مهم جدًا في مرحلة حرجة، وبعد فترة غياب كبيرة عن المباريات، وقبل مواجهة الزمالك".

وأضاف: "كنت نتمنى أن نخرج من المباراة بدون إصابات، محمود متولي سيجري أشعة الآن".

وتابع: "لم نكن في أفضل حالتنا، وهذا وضع طبيعي نظرًا للبعد عن المباريات، وخصوصًا في ظل الغيابات الكثيرة خاصةً على المستوى الهجومي، والمهم أن نحافظ على فارق النقاط حتى عودة الغيابات".


وأردف: "لا نريد أن يكون هناك إصابات كثيرة ولمدة طويلة في ظل ضغط المباريات، لم نصل لأفضل حالتنا والمهم الاستمرارية في المكسب".

واستكمل: "لدينا ثقة في كل اللاعبين المتواجدين، نريد في مباراة القمة أن يحالفنا توفيق الله، هي مباراة كبيرة بين فريقين كبار، مهم لنا الفوز لكي نبعد ونهرب بالقمة، ونخرج بالثلاث نقاط".

وواصل: "وليد سليمان قادر على تغيير نتيجة أي مباراة، وفايلر يحرص على الختام الجيد دائمًا، فوارد أن يحتفظ به على دكة البدلاء كورقة رابحة".

واستطرد: "الأسبوع المقبل سيبدأ تأهيل حسين الشحات، ويهمنا جدًا أن نحافظ على فارق النقاط، ولم نصل لمستوانا الذي كنا عليه قبل فترة التوقف".

وأتم: "غدًا سيكون هناك استشفاء للفريق، وبدايةً من يوم الأربعاء سيكون هناك استعداد قوي لمباراة كبيرة أمام الزمالك، وبين أقوى فريقين في مصر، مهم لنا أن نزود الفارق ونستعد لهذا اللقاء بمنتهى القوة".

واختتم مدير الكرة بالنادي الأهلي: "أهم شىء في مباراة القمة هو عنصر التوفيق".
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