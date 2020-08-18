هدد روسيا وأدمن المخدرات.. تعرف على الحفيد المقتول لـ أول رئيس لكازاخستان

تم العثور على شاب غني مقتول في العاصمة البريطانية لندن، وهو حفيد رئيس كازاخستان السابق، بعد أشهر من زعمه أن لديه أدلة على قضية فساد رفيعة المستوى مرتبطة بروسيا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، الشاب أيسلطان نزارباييف (29 عامًا)، الذي تم إعداده كزعيم مستقبلي لكازاخستان وحضر كاين ويست في حفل زفافه، قد توفي في لندن يوم الأحد بسبب قصور في القلب.





وكان قد ادعى قبل عدة أشهر أن لديه أدلة ومستندات على قضية فساد رفيعة المستوى تصل إلى مليارات الدولارات بين روسيا وكازاخستان، وفي فبراير الماضي، كان قد كتب على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مشورا يطلب فيه اللجوء السياسي في المملكة المتحدة بعدما ادعى أنه تعرض للمدايقة من قبل عائلته.





لكن تم رفض ادعائه حينها من قبل وزير الإعلام و التنمية الاجتماعية في كازاخستان، دورين أباييف ، الذي زعم أن أيسلطان الوريث كان "مدمن مخدرات"، و كان أسلطان الحفيد المفضل للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.





وكان قد التحق هذا الشاب بكلية سا ندهيرست العسكرية بناء على توصية من الأمير أندرو، و قال أيسلطان، وهو جاسوس عسكري سابق لكازاخستان، في وقت سابق من هذا العام إن الشاب الراحل تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في لندن بعد أن اشتكى من تعرضه لمضايقات من قبل والدته القوية، داريجا، الابنة الكبرى للرئيس السابق - وهي شخصية سياسية بارزة في وطنه.





استخدم أيسلطان اسم العائلة نزارباييف لأن جده لأمه، الرئيس آنذاك، أراد تهيئته لأدوار قيادية، وكان قد أجبر جده والديه على الطلاق وتوفي والده لاحقًا في ظروف غامضة في سجن فيينا في عام 2015.





أما عن علاقته بكاني ويست كان قد حضر حفل زفافه للغناء به في عام 2013 مقابل مليوني جنيه إسترليني، و كانت عروسه أليما بورانباييفا، البالغة من العمر 20 عامًا ، طالبة في معهد كورتولد للفنون في لندن ، وهي ابنة رجل شهير يعمل بالنفط في التجارة الكازاخستانية الروسية.





وقالت والدته في بيان أمس: "لقد دمرت عائلتي لفقدان حبيبنا أيسلطان ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية".