أهم أخبار التوك شو.. أحمد موسى يسخر من أردوغان ويدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور.. وتفاصيل زيادة المترو وإحلال وتجديد الميكروباصات

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة التي تتطرق إلى الساحة المصرية والعربية والدولية وإليكم أبرز تلك الأخبار..





قال اللواء إسماعيل نجدي، رئيس هيئة الأنفاق السابق، إن الخدمات المقدمة في المترو أقل من الأسعار المعلنة.





وأضاف اللواء إسماعيل نجدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن زيادة أسعار المترو تستهدف رفع الجودة والكفاءة. ... المزيد





أكد الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، أن هناك بردية أكدت أن كل الفراعنة أهلاوية، مشيرا إلى أن الزملكاوية هم من بنوا الهرم الأكبر.





وأضاف حواس خلال لقاء مع برنامج كل يوم عبر فضائية أون: أعشق الأهلي بشكل غير طبيعي وأحرص على مشاهدة جميع مبارياته المحلية والخارجية.. المزيد





أكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس أنجز في فصل الانعقاد على مدى الخمس أعوام الماضية ما يزيد على 500 اتفاقية ومشروع قانون، موضحا أن هذا الرقم يعد قياسيًا وغير مسبوق لأي مجلس نيابي على مدار المجالس النيابية في مصر.





وأضاف "أبو شقة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، أنه طبقا للمادة 151 من الدستور أي اتفاقية دولية يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع عليها؛ تُعرض بعد ذلك على مجلس النواب للموافقة ليقوم الرئيس بالتصديق عليها. .. المزيد





استنكر الإعلامي أحمد موسى، ما تقوم به الجماعة الإرهابية من عقد مؤتمرات ولقاءات عبر برنامج زوم، ويديرها الإرهابي طارق الزمر ويشارك فيها عدد من الإخوان الإرهابيين على رأسهم ياسين اقطاي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الندوات التي يعقدها الإرهابيون سوف يتحدثون فيها عن إسقاط الدول العربية وكيف سيتم السيطرة على العالم العربي والإسلامي من قبل تركيا وقطر. .. المزيد





علق الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على تقليل حجم رغيف الخبز بعد قرار وزير التموين اليوم، قائلا «كان هناك أكثر من شكوى من المخابز من إنتاجية الشوال 100 كيلو»، موضحا أن الأمر يقتضي إلى تقليل الوزن.





وأضاف "عشماوي"، خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه «عزة مصطفى»، أن سعر الرغيف ارتفع في الفترة الماضية.. المزيد





قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الدفاع التركي كان في زيارة لليبيا، واصطحب معه وزير الدفاع القطري هناك، مشيرا إلى أنه تعمد إهانته أثناء عقد مؤتمر صحفي هناك.





وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»: «وزير الدفاع التركي أهان نظيره القطري بعد أن أوقفه في الصفوف الأخيرة أثناء إلقاء كلمته أمام المليشيات هناك»؛ موضحا أن الأتراك دائما ما يعاملون القطريين بطريقة مهينة... المزيد





انتابت الإعلامي أحمد موسى حالة من الضحك على الهواء لدى سماعه كلمات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال الى المستشار مرتضى منصور اليوم، والتي قال فيها: «فيك مزايا كثيرة بس محتاج فرملة»، حيث قابل موسى تلك الكلمات بالضحك.





وأضاف أحمد موسي خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور علي عبد العال وجه الشكر والتقدير الى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى؛ موضحا أن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور.. المزيد







قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن معظم الميكروباصات الموجودة بالشوارع تجاوز عمرها 20 عاما، وبالتالى أصبح استخدامها خطرا لأن معامل الأمان يقل بمرور الزمن.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «عزة مصطفي»، :« بعد 4 شهور من الآن اللي عنده ميكروباص هيتم إحلاله تدريجيا .. حيث يتم استبدالها بجديدة على عدد من السنوات بقسط مريح»؛ موضحا أن القسط سيكون بنفس مبلغ قطع الغيار التي يستخدمها السائق. .. المزيد





أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج «اردوغان جاب ورا»؛ عقب تصريحاته للتودد إلى مصر وأنه يتواصل مع المخابرات المصرية وأن العلاقة بين مصر وتركيا تاريخية.





وأوضح موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تصريحات أردوغان عقب التقارب المصري اليوناني، مشيرا إلى أن مصر لديها علاقات وطيدة وقوية مع اليونان وبيننا مصالح مشتركة، وسبق أن وقفت جنبها في مواقف كثيرة.. المزيد







قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لديها علاقات وطيدة وقوية مع اليونان ومصالح مشتركة، موضحا أن الرئيس التركي أردوغان يحاول التودد إلى مصر بعد التقارب المصري اليوناني.



