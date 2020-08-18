شباب جمعيتي يطالبون وزير التموين بحمايتهم من عودة مشكلات السيستم واقع

رفع عدد من شباب مشروع جمعيتي بالجيزة مذكرة لدى مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية مطالبين فيها حمايتهم من عودة مشكلات السيستم واقع التي ظهرت بشكل مكثف تحت مظلة شركات البطاقات الذكية السابقة وسط مخاوف من أنباء عودة السيستم القديم مرة أخرى.





وطالب شباب جمعيتي بالجيزة الدكتور علي المصيلحي باستمرار عمل المشروع تحت مظلة السيستم الحالي الذي اعتادوا عليه ونجح في تقديم خدمة جيدة للتاجر والمواطن.





وأوضحت المذكرة أن أبرز مشكلات السيستم القديم السابق على السيستم الحالي هو سقوطه بشكل يومي لفترات طويلة وهو ما يمثل ضغطا على التاجر والمواطن الذي يعاني من أجل صرف الدعم بالإضافة إلى وجود مهندس واحد فقط لصيانة الماكينات على مستوى الجمهورية.





وأشارت المذكرة إلى سقوط مستحقات مالية من السيستم لعدد من شباب جمعيتي والبدالين من السيستم القديم ولم ينجح أصحاب الحقوق في الوصول إلى هذه المستحقات المالية بسبب سوء الخدمة التي يقدمها السيستم القديم.



