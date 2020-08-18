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توك شو

استشاري مناعة: نحن في حرب عالمية والمعركة مستمرة ضد كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:21 ص
الدكتور مجدي بدران
الدكتور مجدي بدران استشاري و عضو الجمعية المصرية للحساسية و
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قسم التوك شو
أكد  الدكتور مجدي بدران استشاري و عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المعركة مازالت مستمرة حتي لو وصلنا إلى صفر إصابات إلي أن تستطيع الإنسانية بإنتاج لقاح ضد كورونا، مشيرا إلي أن مصر من ضمن التسعة دول المتقدمين في المعركة ضد كورونا.

وشدد بدران خلال لقائه علي قناة الحدث اليوم، أن النظر إلي أعداد المصابين في دولة ما منفردة غير صحيح حيث أن الإحصائية تقول ان من كل مليون في العالم  بهم 2811 ، أما وضع مصر بين دول العالم هو 941 لكل مليون وهذا معدل جيد بفضل القيادة الحكيمة والأطباء. 

و نوه عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، إلي أن أمريكا من الدول التي تعاني من فيروس كورونا حيث أن معدل الإصابة لديها هو 16826 في المليون مما يدل علي فشل المنظومة الصحية الأمريكية في أحتواء تفشي الفيروس، و كذلك البرازيل فمعدل الإصابة بها 15717 لكل مليون و كذلك جنوب أفريقيا و غيرهم.

و أضاف أن  متوسط الوفيات بسبب الفيروس في العالم  ما يقارب 99.4 في المليون أما مصر فالمعدل هو 50 في المليون و هذا معدل رائع و يدل علي نجاح مصر في التصدي للفيروس، علي عكس امريكا حيث أن معدل الوفاه هناك هو 523 في المليون و كذلك البرازيل وغيرهم.

وأوضح بدران ، أن الفيروس لا يعترف بالدول العظمي  الدول النامية فهو يحارب البشرية كلها، مضيفا أن بالأرقام مصر أستطاعت هزيمة الفيروس لكن الحرب ما زالت مستمرة و يجب علي الجميع توخي الحذر ،مؤيدا كلامه بتصريحات منظمة الصحة العالمية بأتباع الإجراءات الوقائية .
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