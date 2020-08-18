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توك شو

تاج الدين: فيروس كورونا مازال موجودا وعلى الجميع الحرص الشديد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:04 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة  بجميع أجهزتها تشدد على ضرورة الحرص الشديد في مواجهة فيروس كورونا حفاظا على أنفسهم و حفاظا علي الوطن.  

وأضاف تاج الدين  في تصريح خاص للتلفزيون المصري، أنه في خلال الفترة الماضية تحققت بعض النتائج الجيدة  في انخفاض بعض عدد الإصابات وعدد المرضى وعدد الحالات التي تحتاج إلي تنفس صناعي لكن المرض مازال موجودا.

كما أكد  مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه مازال هناك حالات مصابة بفيروس كورونا ترصد و بعض الحالات تحتاج مستشفيات  لذلك تشدد الحكومة علي توخي الحذر و  ان يستمر الشعب في حرص شديد و أتباع الوسائل الوقائية حتى نضمن خلو البلاد من هذا المرض.
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