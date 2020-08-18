مكنوا رجلا وزوجته من بناء مدرسة مخالفة.. ضبط ٤ موظفين بمحافظة الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 موظفين بمجالس محلية بمحافظة الغربية سابقًا لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع (مالك مجموعة مدارس ، زوجته - مقيمان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية) وإصدار رخصة بناء بإسم الزوجة على مساحة عشرة آلاف متر بناحية قرية نواج لبناء مدرسة لغات ، والتغاضى عمدًا عن مشروع التقسيم السابق اعتماده من محافظة الغربية بشأن الالتزامات المالية والإدارية التى يفرضها التقسيم للمنفعة العامة (شوارع – خدمات عامة – مرافق - حدائق).





وكذا إقامة عمارتين تبرع لإسكان المحافظة ، واستكمال بناء المدرسة دون الحصول أو اعتماد الرسومات الهندسية من هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بالمخالفة لأحكام القانون مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.





وتأكد ذلك بتقرير الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء التابع للجهات المعنية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.