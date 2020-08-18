AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جريمة.. فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم معلقة من شعرها.. بعد تحويله للتحقيق بسببها..أحمد سعد يغني أغنية "100 حساب" على الهواء..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد حليم قنديل
نشر موقع صدي البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة واليكم أهم الأخبار ..


قال الفنان أحمد سعد، إن أغنية 100 حساب تم عملها من قبل قرار وقف مطربي المهرجانات وتم تسجيلها قبل قرار الوقف.

وأضاف الفنان أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه لا يوجد تواصل بين نقابة المهن الموسيقية والمطربين.



قال اللواء إسماعيل نجدي، رئيس هيئة الأنفاق السابق، إن الخدمات المقدمة في المترو أقل من الأسعار المعلنة.

وأضاف  نجدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن زيادة أسعار المترو تستهدف رفع الجودة والكفاءة.


قال المهندس أشرف دوس رئيس المنطقة اللوجستية بالغربية، إن هناك انشطة متعددة ومجالات استثمارية توفر آلاف فرص العمل بالمنطقة اللوجستية بالغربية.

وأضاف المهندس أشرف دوس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن تم افتتاح المناطق الخاصة بتخزين الأدوية داخل المنطقة اللوجستية بالغربية.


قالت نجوى سمير الاسكندراني نجلة الفنان الراحل، إن والدها كان انسان حكيم في كل تصرفاته.

وأضافت  نجوى سمير الاسكندراني في مداخلة هاتفية بالإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار": " لو حد أساء إلى والدي لا ينفعل ويتعامل بمبدأ الهدوء والحكمة".


عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقطع فيديو لفتاة تابعة لفرقة شعبية ترقص وهي معلقة من شعرها في الهواء في أحد الأفراح وترقص أعلى المعازيم.

وقال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل، إن وحدة الرصد في نجدة الطفل رصدت الفيديو، وتم التوصل إلى الاسم الأول للفتاة.


قال الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد، أنه مع قرب العام الدراسي الجديد لا بد أن نبحث عن طرق الهواء المتجدد في المدارس، مشددا على ارتداء الكمامة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه لابد من تقسيم الطلاب على أيام للحد من انتشار مرض كورونا؛ مرددا: « لازم يكون العدد قليل في الفصول ميكنش في اماكن مغلقة.. لو حتى قسمنا الطلاب على 7 أيام ويصبح الجمعة يوم دراسي عادي». 


كشف اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أسباب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وأضاف سعيد طعيمة، في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "افتتاح المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق شيء مبهر".


رد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن احتمال حدوث موجة ثانية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال حسني، في حوار عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، إن هناك احتمال كبير بشأن حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه من المتوقع بقوة حدوثه في فصل الشتاء القادم. 


قال  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه يتم  العمل  بنظام التعليم الهجين وهو الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه وبين التعليم عن بعد. 

وأضاف  خالد عبد الغفار  في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   انتهينا من دراسات ونموذج  للتعليم الهجين يوم السبت الماضي وتم اعتماد هذا النظام الهجين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوى إبراهيم تحكي تفاصيل مشاركتها في أغنية «بلادي» مع محمد منير ..فيديو

مترو الأنفاق يعلن مواعيد التشغيل خلال فترة عيد الأضحى المبارك.. فيديو

سبب بكاء الإعلامية سارة حازم على الهواء ..فيديو

نجوي سمير الإسكندراني تكشف عن دور والدها الوطني.. فيديو

وزير التعليم العالي: الاتفاق مع الجامعات الخاصة على إعادة النظر في المصاريف الدراسية في ظل جائحة كورونا

جريمة.. فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم معلقة من شعرها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هل البيض ضار على صحة مرضى الكوليسترول؟.. اعرف الحقيقة

طائرة ترامب الرئاسية تنجو من اصطدام فوق واشنطن

جريمة.. فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم معلقة من شعرها.. تفاصيل

إصابة قوية لنجم الأهلي خلال لقاء أسوان.. صور

أخبار الفن .. مشهد جرئ من شارع شيكاغو .. نقل عايدة كامل إلى المستشفى .. وفاة عم مصطفى قمر

مفاجأة.. وزير التموين: فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين

AdvertisementS

مفاجأة.. وزير التموين: فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين

الخطيب أمتعنا.. رئيس البرلمان: كل التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره العريضة

بعد رحيله عن القلعة الحمراء .. تعرف على سيارة شريف إكرامى وسعرها .. صور

طائرة ترامب الرئاسية تنجو من اصطدام فوق واشنطن

شاهد.. التموين تكشف أسباب تقليص حجم رغيف الخبز 20 جراما

الصلح خير.. مبادرة برلمانية للم الشمل بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

اشمعنى أحمد فتحي.. مصطفى يونس: رمضان صبحي مش صغير علشان شريف إكرامي ياخده بيراميدز

سقوط مبادرة الصلح.. مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد الخطيب وكهربا

أحمد موسى: وزير الدفاع التركى يتعمد إهانة نظيره القطري أمام الميليشيات في ليبيا

جريمة.. فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم معلقة من شعرها.. تفاصيل

لم يتمالك نفسه.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور

أخبار الحوادث.. أسرة قتيلة الهرم: بحثنا عنها يومين وعثرنا عليها في فريزر شقتها.. ومفاجأة أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد هز القلوب.. طفل يمني يسحب شقيقته الغارقة في دمائها

هل البيض ضار على صحة مرضى الكوليسترول؟.. اعرف الحقيقة

بالأحضان .. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد