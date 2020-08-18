جريمة.. فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم معلقة من شعرها.. بعد تحويله للتحقيق بسببها..أحمد سعد يغني أغنية "100 حساب" على الهواء..فيديو





قال الفنان أحمد سعد، إن أغنية 100 حساب تم عملها من قبل قرار وقف مطربي المهرجانات وتم تسجيلها قبل قرار الوقف.





وأضاف الفنان أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه لا يوجد تواصل بين نقابة المهن الموسيقية والمطربين.













قال اللواء إسماعيل نجدي، رئيس هيئة الأنفاق السابق، إن الخدمات المقدمة في المترو أقل من الأسعار المعلنة.





وأضاف نجدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن زيادة أسعار المترو تستهدف رفع الجودة والكفاءة.









قال المهندس أشرف دوس رئيس المنطقة اللوجستية بالغربية، إن هناك انشطة متعددة ومجالات استثمارية توفر آلاف فرص العمل بالمنطقة اللوجستية بالغربية.





وأضاف المهندس أشرف دوس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن تم افتتاح المناطق الخاصة بتخزين الأدوية داخل المنطقة اللوجستية بالغربية.









قالت نجوى سمير الاسكندراني نجلة الفنان الراحل، إن والدها كان انسان حكيم في كل تصرفاته.





وأضافت نجوى سمير الاسكندراني في مداخلة هاتفية بالإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار": " لو حد أساء إلى والدي لا ينفعل ويتعامل بمبدأ الهدوء والحكمة".









عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقطع فيديو لفتاة تابعة لفرقة شعبية ترقص وهي معلقة من شعرها في الهواء في أحد الأفراح وترقص أعلى المعازيم.





وقال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل، إن وحدة الرصد في نجدة الطفل رصدت الفيديو، وتم التوصل إلى الاسم الأول للفتاة.









قال الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد، أنه مع قرب العام الدراسي الجديد لا بد أن نبحث عن طرق الهواء المتجدد في المدارس، مشددا على ارتداء الكمامة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه لابد من تقسيم الطلاب على أيام للحد من انتشار مرض كورونا؛ مرددا: « لازم يكون العدد قليل في الفصول ميكنش في اماكن مغلقة.. لو حتى قسمنا الطلاب على 7 أيام ويصبح الجمعة يوم دراسي عادي».









كشف اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أسباب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.





وأضاف سعيد طعيمة، في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "افتتاح المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق شيء مبهر".









رد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن احتمال حدوث موجة ثانية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في العالم.





وقال حسني، في حوار عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، إن هناك احتمال كبير بشأن حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه من المتوقع بقوة حدوثه في فصل الشتاء القادم.









قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه يتم العمل بنظام التعليم الهجين وهو الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه وبين التعليم عن بعد.





وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" انتهينا من دراسات ونموذج للتعليم الهجين يوم السبت الماضي وتم اعتماد هذا النظام الهجين".



