AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط فتاة تدير كيانا تعليميا غير مرخص للنصب على طلبة الثانوية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:14 ص
ضبط فتاة
ضبط فتاة
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (حاصله على دبلوم تجارة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، واتخذته وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا .

وقامت المتهمة بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بذلك الكيان زاعمةً كونها وكيلة للعديد من الجامعات المصرية وأن هذا الكيان يمنح الدارسين درجة البكالوريوس والليسانس بشهادات معتمدة مـن الجامعات المصريـة فى مجالات مختلفة ( صــحافة وأعــلام – سـياحة وفنادق – خدمات بترولية – إدارة أعمال – مساحة وخرائط – التمريض – حاسب آلى ) تمكنهـــم مـن الإلتحـــــاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالداخـــــل والخـــارج ، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية فى المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين الى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسى ، وتمكنت من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصلت منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 10 إلى 12 الف جنيه ) عن العام الدراسى الواحد من كل طالب .

وعثر بمقر الكيان المشار إليه على (المستندات المزورة الدالة على نشاطها الإجرامى ، مبلغ مالى وقدره 50760 جنيه من متحصلات نشاطها الإجرامى ) ، وأمكن الإستدلال على عدد (7) مواطنين تعرضوا لواقعه إحتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب المشار اليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعلن على قنوات فضائية.. سيدة تنصب على الراغبين اقتراض قروض شخصية

استولي علي مليون و600 ألف دولار.. ضبط صاحب شركة نصب علي شركات أجنبية بزعم تصدير كمامات

إعلانات عن وظائف حكومية على التليفزيون.. عاطل يجمع من كل مواطن ١٢٠٠ جنيه لتعيينه

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط منتحل صفة حقوقي للنصب على المواطنين

الدورة بـ ١٢ ألف جنيه.. نصاب ينشئ أكاديمية تعليمية وهمية فى كرداسة.. صور

الداخلية في 24 ساعة.. ضبط 4 سائقين خطفوا مزارعا وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة.. وضبط 69 شخصا لمخالفتهم قرار حظر البناء ومنع إقامة حفلات زفاف في سرس الليان ومنيا القمح وبلبيس

ترشيحاتنا

معتز مطر وناصر يعيشان في رعب.. أحمد موسى: أردوغان جاب ورا ولحس كلمته

وزير التعليم العالي: الفيروسات التنفسية لديها القدرة على التحور

الصحة: تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 وفاة

بعد مناقشة البرلمان رفع الحصانة عنه.. بهاء أبو شقة يكشف مصير مرتضى منصور

أخبار الحوادث.. أسرة قتيلة الهرم: بحثنا عنها يومين وعثرنا عليها في فريزر شقتها.. ومفاجأة أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار

السيسي: إقامة محطات معالجة وتحلية المياه بـ 435 مليار جنيه

AdvertisementS

مفاجأة.. وزير التموين: فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين

الخطيب أمتعنا.. رئيس البرلمان: كل التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره العريضة

بعد رحيله عن القلعة الحمراء .. تعرف على سيارة شريف إكرامى وسعرها .. صور

طائرة ترامب الرئاسية تنجو من اصطدام فوق واشنطن

شاهد.. التموين تكشف أسباب تقليص حجم رغيف الخبز 20 جراما

الصلح خير.. مبادرة برلمانية للم الشمل بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

اشمعنى أحمد فتحي.. مصطفى يونس: رمضان صبحي مش صغير علشان شريف إكرامي ياخده بيراميدز

سقوط مبادرة الصلح.. مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد الخطيب وكهربا

أحمد موسى: وزير الدفاع التركى يتعمد إهانة نظيره القطري أمام الميليشيات في ليبيا

جريمة.. فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم معلقة من شعرها.. تفاصيل

لم يتمالك نفسه.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور

أخبار الحوادث.. أسرة قتيلة الهرم: بحثنا عنها يومين وعثرنا عليها في فريزر شقتها.. ومفاجأة أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد هز القلوب.. طفل يمني يسحب شقيقته الغارقة في دمائها

هل البيض ضار على صحة مرضى الكوليسترول؟.. اعرف الحقيقة

بالأحضان .. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد