ضبط فتاة تدير كيانا تعليميا غير مرخص للنصب على طلبة الثانوية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (حاصله على دبلوم تجارة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، واتخذته وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا .





وقامت المتهمة بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بذلك الكيان زاعمةً كونها وكيلة للعديد من الجامعات المصرية وأن هذا الكيان يمنح الدارسين درجة البكالوريوس والليسانس بشهادات معتمدة مـن الجامعات المصريـة فى مجالات مختلفة ( صــحافة وأعــلام – سـياحة وفنادق – خدمات بترولية – إدارة أعمال – مساحة وخرائط – التمريض – حاسب آلى ) تمكنهـــم مـن الإلتحـــــاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالداخـــــل والخـــارج ، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية فى المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين الى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسى ، وتمكنت من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصلت منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 10 إلى 12 الف جنيه ) عن العام الدراسى الواحد من كل طالب .





وعثر بمقر الكيان المشار إليه على (المستندات المزورة الدالة على نشاطها الإجرامى ، مبلغ مالى وقدره 50760 جنيه من متحصلات نشاطها الإجرامى ) ، وأمكن الإستدلال على عدد (7) مواطنين تعرضوا لواقعه إحتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب المشار اليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة