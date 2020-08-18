أحمد كشري: لاعبو أسوان كان لديهم الدافع للفوز على الأهلي

يرى أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أن فريقه كان قريبا من التسجيل في شباك الأهلي والخروج متعادلا أمام العملاق الأحمر.





وقال كشري عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "كان لدينا عدة هجمات خطيرة وأكثر من فرصة محققة للتسجيل في شباك الأهلي، كنا نستطيع التسجيل والخروج بالتعادل من المباراة ".



