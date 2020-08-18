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رياضة

أحمد كشري: لاعبو أسوان كان لديهم الدافع للفوز على الأهلي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:50 ص
نادي اسوان
نادي اسوان
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محمد رشاد
يرى أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أن فريقه كان قريبا من التسجيل في شباك الأهلي والخروج متعادلا أمام العملاق الأحمر.

وقال كشري عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "كان لدينا عدة هجمات خطيرة وأكثر من فرصة محققة للتسجيل في شباك الأهلي، كنا نستطيع التسجيل والخروج بالتعادل من المباراة".

وأكمل: "أوقفنا خطورة الأهلي عن طريق أفشة وأجايي والأهداف التي سكنت شباكنا من أخطاء في الخروج بالكرة للهجوم، أثناء الاستراحة في الشوط الثاني أخبرني اللاعبون أنهم قادرون على التسجيل في الأهلي والفوز بالمباراة".

وأتم تصريحاته "إصابة محمود متولي أحزنتني كثيرا وأتمنى له السلامة".
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