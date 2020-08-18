الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة.. غدا

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر محرم لعام 1442هـ، يوم غد، الأربعاء الموافق 29 ذي الحجة ١٤٤١هـ، والتاسع عشر من أغسطس الجاري ٢٠٢٠م، لتحديد بداية السنة الهجرية الجديدة.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها ستعلن بداية العام الهجري الجديد، وما إذا كان الخميس هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري أم غرة شهر المحرم لعام 1442هـ، وذلك عن طريق استطلاع ورؤية الهلال، والذي يتم من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
وأضافت أنه سيتم إعلان نتيجة رؤية هلال شهر المحرم، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة على أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال.
وحذرت قائلة: «لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال».
وأشارت إلى أن هناك مناطق فى مصر لرؤية الهلال، وأن توشكى وأسوان والوادي الجديد وسوهاج من المناطق التى يتم منها رؤية الهلال، منوهة إلى أن الرؤية تكون لجميع الشهور الهجرية - القمرية - ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية.