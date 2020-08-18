١٧ طفلا حدثا.. ضبط ٤ سيدات يستخدمون الأطفال فى أعمال التسول بالهرم وبولاق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 سيدات ، لإحداهن معلومات جنائية) حال قيامهن بممارسة نشاطًا غير مشروع بإستغلال الأحداث – أنجالهن- فى ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام بمنطقتى (الهرم، بولاق الدكرور) بمحافظة الجيزة.





وضبط بصحبتهن (4 أطفال) وعُثر بحوزتهن على (مبلغ مالى من حصيلة ممارسة ذات النشاط المؤثم) وفى ذات السياق تم ضبط (7 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية) بذات المنطقة حال قيامهم بأعمال التسول بصورة فردية.





وكذا تم ضبط (13 من الأحداث من المعرضين للخطر).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة