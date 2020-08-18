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سيارات

6 علامات تدل على تلف بطارية السيارة أبرزها "الانتفاخ"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:11 ص
6 علامات تدل على
6 علامات تدل على تلف بطارية السيارة أبرزها "الانتفاخ"
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منة الله عبد الحميد
البطارية من أكثر الأشياء الهامة في السيارة لأنها تعمل على التحكم في الأنظمة الكهربائية سواء إضاءة أو تدوير المحرك أو تكييف السيارة، لذلك يجب الاهتمام بها والكشف عليها بصورة دورية من الحين للآخر لضمان سلامتها. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز العلامات التي تدل على تلف بطارية السيارة. 

1-عدم القدرة على تشغيل السيارة في الصباح والتأخر في عملها. 

2-في كثير من الأحيان تتعرض البطارية إلى ارتفاع درجة حرارتها مما يؤدي إلى انتفاخها بصورة ملحوظة، وفي هذه الحالة يتم التوجه إلى مركز خدمات للصيانة لاستبدالها. 

3-ضعف عزم السيارة وعدم قدرتها على التحرك بالصورة الطبيعية. 

4- ظهور بعض المشاكل بصورة مفاجئة في السيارة. 

5-انبعاث رائحة غريبة من السيارة بسبب وجود مواد سائلة او أملاح متراكمة على البطارية. 

6-هناك مشكلة تتكرر باستمرار من الحين للآخر وتحدث بصورة مستمرة في فصل الشتاء، وهي وجود صعوبة في تشغيل المحرك، فهذه علامة واضحة على تلف البطارية. 
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