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رياضة

عادل عبد الرحمن: قرار الأهلي باستبعاد شريف إكرامي صحيح بنسبة 100%

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:32 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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محمد رشاد
أكد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي الأسبق أن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أخطأ وكان لابد أن يُعاقب. 

وقال عبد الرحمن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق على شاشة قناة النهار: "شريف إكرامي أخطأ وكان لازم يتعاقب زيه زي أي حد، وقرار الاستغناء عنه صحيح 100% خصوصًا بعد مشكلة رمضان، الأمور كانت هتبقي صعبة في التمرين لو استمر شريف مع الأهلي في الظروف دي".

واختتم حديثه قائلا: "في فترة ما لحد بداية التسعينات كان بيتعمل "صندوق" لكل لاعب في الأهلي، بيتحط فيه مكافأة أي مباراة يفوز بها الفريق، وكان اللاعب لما يحتاج فلوس بيروح للصندوق بتاعه وقت ما يحب وهكذا، لكن الأمر ده اتغير تمامًا مع دخول الاحتراف للكرة المصرية".
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