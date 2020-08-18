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أخبار العالم

بريطانيا تعلن قرارا جديدا بشأن رحلات الطيران إلى السعودية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن القنصل العام البريطاني في جدة سيف آشر، عن استئناف جزئي لرحلات الطيران بين السعودية وبريطانيا. 

وكتب آشر في تغريدة على تويتر أن هذه الرحلات تخص الأشخاص سواء من حاملي الجنسية البريطانية أو غيرها، من الراغبين في العودة إلى المملكة المتحدة.

وقال: "قامت الخطوط السعودية بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن، وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة". 

وتابع: "للتوضيح، هذا هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة من هذه الرحلات الجوية".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق".

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة السعودية إلى 299914 إصابة، من بينها 28093 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1758 حالة حرجة.
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