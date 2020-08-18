سعرها 2300 جنيه بالتقسيط.. أول سيارة اشتراها الخطيب

يعد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى هو أسطورة كرة القدم المصرية حتى الآن، فهو واحد من أشهر إن لم يكن أمهر لاعبى كرة القدم الذين عرفتهم الملاعب في الوطن العربي طوال تاريخها.





وتحدث محمود الخطيب من قبل عن بداياته في أحد اللقاءات التلفزيونية ، وأهم المحطات التي عاشها طيلة عمره والتي كان من اطرفها هو شرائه لأول سيارة في حياته وهي فيات 128 " برتقالي " موديل 1973 ، سعر 2300 جنيه بالتقسيط على عامين حيث كانت من أشهر السيارات في ذلك الوقت واحدثها.





وتعتبر سيارة فيات 128 هي كل المصريين في الربع الأخير من القرن العشرين، فقد انتهت المفاوضات بين فيات ونصر للسيارات لإنتاج الموديل 128 في نهايه عام 1971.





وتتميز هذه السيارة بمحرك 1100 سي سي ، عدد اسطوانات المحرك 4 اسطوانات ، ناقل حركة يدوي ، نظام الية الصمامات علوي ، سرعة دوران المحرك 5800 لفة / دقيقة، الاطارات: مقاس 145-13.





يبلغ سعر سيارة فيات 128 الآن في السوق المصري ابتداءا من 21 ألف جنيه حتى 40 آلف جنيه حسب موديل السيارة ، حيث أحدث موديل لها كان في 2007 .