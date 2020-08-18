المصري: قرار اللجنة الخماسية من شيم الكبار ونشكر الأندية المصرية على المساندة

قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي إن قرار اللجنة الخماسية بإعادة مباراة المصري والإسماعيلي من
شيم الكبار .
ووجه السقا،في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم
سبورتس"، الشكر إلي مسئولي اللجنة الخماسية عقب إعادة مباراة المصري
والإسماعيلي وتأجيل لقاء الاتحاد السكندري .
وأكد إصابة جميع
حراس الفريق المصري بفيروس كورونا مشيرا
إلي إدارة اللجنة الخماسية أزمة الإصابات بشفافية تامة .
وأشار إلي حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الاطمئنان على
اللاعبين والجهاز الفني قبل الحديث في أمور فنية .
وتابع:" أشكر أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري وحرس الحدود عن
دعمهم للنادي المصري .