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رياضة

المصري: قرار اللجنة الخماسية من شيم الكبار ونشكر الأندية المصرية على المساندة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:18 ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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حسام الحارتي

قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي إن قرار اللجنة الخماسية  بإعادة مباراة المصري والإسماعيلي من شيم الكبار .

ووجه  السقا،في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، الشكر إلي مسئولي اللجنة الخماسية عقب إعادة مباراة المصري والإسماعيلي وتأجيل لقاء الاتحاد السكندري .

وأكد  إصابة جميع حراس الفريق المصري بفيروس كورونا  مشيرا إلي إدارة اللجنة الخماسية أزمة الإصابات بشفافية تامة .

وأشار إلي حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني قبل الحديث في أمور فنية .

وتابع:" أشكر أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري وحرس الحدود عن دعمهم للنادي المصري .

 وأوضح عبد الظاهر السقا أن النادي المصري البورسعيدي يحرص على إستكمال الدوري المصري لهذا الموسم 

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