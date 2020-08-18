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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البقدونس والليمون ؟

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:31 ص
عصير البقدونس والليمون
عصير البقدونس والليمون
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هاجر هانئ
البقدونس والليمون من المشروبات الصحية التي تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية و الفيتامينات المهمة لجسم الأنسان، ولا يعلم العديد من الأشخاص مدي ضرورة تناول كوب من عصير البقدونس والليمون حتي تتمتع بفوائده الصحية.

كشف الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عن أبرز الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول عصير البقدونس والليمون، و تتمثل في ...

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- يساعد على عمل الجهاز الهضمي وتحسن الهضم، ومن أحسن العلاجات للغازات الحمضية التي تؤدي لحرقة المعدة.
- أفضل منقٍ للكليتين من السموم، ويحفظ المثانة من كل عدوى، لاحتواء مكوناته على مضادات البكتيريا والأكسدة والالتهابات.
- من أفضل الوصفات المساعدة والصحية لفقدان الوزن بشربه مع وجبتى الإفطار والغذاء ، نظرًا لأنه غني بالمكملات الغذائية المفيدة جدا للجسم، ويعمل على حرق الدهون، وفيه خصائص مدرة للبول.
- تخفيف ضغط الدم المرتفع، وليس هذا فقط، فهو أفضل ضابط لمتوسط ضغط الدم، سواء للذين يعانون من انخفاضه أو ارتفاعه على حد سواء.
- من العصائر المطهرة للدم من مختلف أنواع السموم، ومانعا لتكون السموم في الدم من جديد، لاحتوائه على الكلوروفيل وفيتامينات "أ" و"ج" والبوتاسيوم، والكالسيوم والفسفور والحديد.
- تقوية جهاز المناعةومقاومة الجسم للعدوى البكتيرية التي يتعرض لها الإنسان.
- علاج فعال لرائحة الفم الكريهة، لأنه غني بعنصر الكلوروفيل، وينصح بشربه في الصباح على الريق حتى يضمن رائحة فم طيبة طوال اليوم.دمتم بصحه وعافيه

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