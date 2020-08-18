بعد تحقيقات بشأن تضارب المصالح..وزير المالية الكندي يستقيل من منصبه

أعلن وزير المالية الكندي، بيل مورنو، عن عزمه تقديم استقالته من منصبه، وسط تحقيقات بشأن تضارب المصالح التي تتعلق بمؤسسة وي الخيرية.





وواجه بيل مورنو ضغوطًا للاستقالة بعد أن تم الكشف عن عدم قيامه بسداد تكاليف السفر التي غطتها WE أثناء قيامه برحلات خارجية للاطلاع على عمله، وفق الإذاعة البريطانية " بي بي سي".





وقال إنه أدرك مؤخرًا أنه لم يسدد نفقات 41000 دولار كندي وقام منذ ذلك الحين بتحرير شيك.





ويواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أيضًا تدقيقًا بسبب مشاركته وعائلته في المؤسسة الخيرية.





وتستمر التحقيقات حول تضارب المصالح بين الوزير الكندي والمنظمة.



