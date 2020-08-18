حارس المصري: لم أتسبب في إصابة اللاعبين بفيروس كورونا

عبر أحمد مسعود حارس النادي المصري، عن غضبه الشديد بسبب تعرضه للمهاجمة الشديدة عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا .

ونفي مسعود في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، وفاة والدته بفيروس كورونا كما روج البعض .

وتابع:" عملت المسحة الطبية وكانت النتيجة سلبية ثم إيجابية ثم سلبية مرة أخرى".

وأضاف أنه قام بإجراء مسحة طبية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم إصابته بفيروس كورونا متابعا: "مسحة الاتحاد كانت إيجابية وتم إتخاذ كافة الإجراءات".

وأوضح أحمد مسعود أنه قام بإتباع الإجراءات وفقا للبروتوكول الطبي من قبل اللجنة الخماسية .