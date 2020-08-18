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رياضة

حارس المصري: لم أتسبب في إصابة اللاعبين بفيروس كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:23 ص
أحمد مسعود حارس
أحمد مسعود حارس النادي المصري،
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حسام الحارتي

عبر  أحمد مسعود حارس النادي المصري، عن غضبه الشديد بسبب تعرضه للمهاجمة الشديدة عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا .

ونفي  مسعود في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، وفاة والدته بفيروس كورونا كما روج البعض .

وتابع:" عملت المسحة الطبية وكانت النتيجة سلبية ثم إيجابية ثم سلبية مرة أخرى".

وأضاف أنه قام بإجراء مسحة طبية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم إصابته بفيروس كورونا متابعا: "مسحة الاتحاد كانت إيجابية وتم إتخاذ كافة الإجراءات".

وأوضح أحمد مسعود أنه قام بإتباع الإجراءات وفقا للبروتوكول الطبي من قبل اللجنة الخماسية

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