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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لا تستخدمها.. أسوأ تطبيقات لمكالمات الفيديو.. وسامسونج تكشف عن النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:00 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


تستعد شركة مايكروسوفت بتوديع محرك البحث الشهير لديها Internet Explorer ، بداية من العام القادم 2021 ، حيث سينتهى دعم Explorer لتطبيقات Microsoft 365 و OneDrive و تطبيق البريد Outlook وغيرها. 


أطلقت شركة أوبو الصينية Oppo ، هاتف Reno 4 Pro Artist ، رسميا ، وهو عبارة عن إصدار محدود لهاتف Reno 4 Pro ، حيث كانت قد أعلنت عن هاتفى Reno 4 وReno 4 Pro في شهر يونيو الماضى. 


أعلنت شركة ZTE الصينية أنها ستقوم بإطلاق هاتف ZTE Axon 20 5G يوم 1 سبتمبر المقبل، وسيكون الهاتف هو أول هاتف في العالم يصدر بكاميرا تحت الشاشة. 


كشفت تقارير أن شركة سامسونج تعمل على إطلاق هاتف مثل هاتف  Galaxy S20 الذى أطلقته في شهر يناير الماضى، ولكن بسعر أرخص، تحت اسم Galaxy S20 Fan Edition 5G. 


يعتبر تطبيق واتسآب WhatsApp  من أكثر التطبيقات شهرة واستخداما، سواء على هواتف أندرويد او هواتف آيفون، حيث يبلغ عدد مستخدميه أكثر من حوالى 2 مليار مستخدم حول العالم. 


ارتفعت وتيرة استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو، في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا، بسبب تفشى فيروس كورونا، ولجأ الناس إلى معظم هذه التطبيقات بسبب اجراءات التباعد الاجتماعى للتواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء في ظل هذا التباعد. 


 العديد من التطبيقات التى يستخدمها البعوض لتوفر لهم الراحة من ازعاج المكالمات الكثيرة، وكذلك لتأمينهم من المكالمات والأشخاص غير المرغوب فيهم، والذين يقومون  بالاتصال عشوائيا. 






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