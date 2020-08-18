أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لا تستخدمها.. أسوأ تطبيقات لمكالمات الفيديو.. وسامسونج تكشف عن النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S20

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مايكروسوفت تودع Internet Explorer وإيدج في هذا التاريخ

تستعد شركة مايكروسوفت بتوديع محرك البحث الشهير لديها Internet Explorer ، بداية من العام القادم 2021 ، حيث سينتهى دعم Explorer لتطبيقات Microsoft 365 و OneDrive و تطبيق البريد Outlook وغيرها.











